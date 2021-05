Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 aprilie (Joia Mare), de la ora 17.00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, va savarși Denia celor 12 Evanghelii la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare. Vineri, 30 aprilie, de la ora 16.00, Preasfințitul Parinte Iustin va savarși Denia…

- Miercuri, 21 aprilie 2021, Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Satmarului, savarșește Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite și la parohia cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, din Saliștea de Sus, protopopiatul Vișeu. Vineri,…

- Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, implinește astazi 27 de ani de arhierie. Cu acest prilej aniversar, din partea clerului, a cinului monahal, a ostenitorilor Centrului Eparhial, a slujitorilor școlilor teologice ale Eparhiei, elevilor seminariști, studenților teologi…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, in Protopopiatul Ortodox Sighet s-au derulat și mai sunt in curs de finalizare mai multe proiecte social-filantropice in cadrul Proiectului Eparhial „Construiește o casa, zidește suflete”. In cele ce urmeaza va…

- Ieri, 02 aprilie, cu incepere de la ora 16:00, Preasfintitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului, a savarșit Sfanta Liturghie a Darurilor inainte sfințite, apoi a rostit un cuvant de invațatura la parohia cu hramul „Sfantul Ierarh Nicolae”…

- In duminica a III-a din Postul mare (a Sfintei Cruci), Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește și predica la Parohia „Buna Vestire” din Municipiul Baia Mare. Preasfințitul Parinte Timotei Satmareanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, vineri, 19 martie 2021, de la ora 12:00, Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului prin Sectorul Patrimoniu și Pictura bisericeasca in colaborare cu Muzeul Centrului Eparhial, va organiza in mediul…