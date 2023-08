Stiri pe aceeasi tema

- 14 august urmeaza sa fie recuperata pana la finalul lunii august, potrivit hotararii adoptate de Guvernul Romaniei.Urmatoarea minivacanta pentru bugetari este la mijlocul lunii in curs. Asta pentru ca parlamentarii au facut puncte cu weekend ul pentru angajatii de la Stat.Pe 15 august, este sarbatorita…

- Toți bugetarii, inclusiv poștașii, beneficiaza de o minivacanța cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului.Pensionarii care au ales sa primeasca banii prin Poșta Romana, vor aștepta poștașii incepand cu data de 1 pana pe 13 august la domiciliul lor.In cazul in care aceștia nu sunt gasiți la domiciliu,…

- Minivacanța , in mai puțin de o luna, va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.Sfanta Maria, zi libera legala printr-o decizie a Guvernului De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa…

- Minivacanța , in mai puțin de o luna, va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.Sfanta Maria, zi libera legala printr-o decizie a Guvernului De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa…

- Polițiștii din Alba vor participa, alaturi de jandarmi și celelalte forțe cu atribuții in domeniul ordinii publice, la misiunea prilejuita de sarbatoarea tradiționala „Targul de Fete de pe Muntele Gaina”, care va avea loc in comuna Avram Iancu. In perioada 22 – 23 iulie 2023, cu ocazia Targului de…

- Minivacanța , in mai puțin de o luna, va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.Sfanta Maria, zi libera legala printr-o decizie a Guvernului De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa…

- Zile libere 2023: Minivacanța de patru zile la jumatatea lunii august pentru salariații din Romania Zile libere – Minivacanța patru zile de Sfanta Maria 2023: In luna august 2023 angajații de la stat și de la privat beneficiaza de zile libere legale. Sarbatoarea creștin-ortodoxa a Adormirii Maicii Domnului,…

- Minivacanța va fi posibila datorita sarbatorii creștin-ortodoxe Adormirea Maicii Domnului (Sfanta Maria) 2023, cu cruce roșie, care pica intr-o zi de marți, 15 august.De la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa faca punte in luna august, de Sfanta Maria.Sfanta Maria este an de an zi libera legala,…