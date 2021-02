Zile de weekend cu cer variabil Sambata, ca aspect vremea va fi schimbatoare. Soarele rasare la ora 07.21. Temperaturile continua sa creasca peste normalul perioadei. Spre dimineața se vor inregistra ploi ușoare, iar cerul va deveni variabil pana spre seara cand se va insenina. Izolat se va inregistra ceața, mai ales in depresiuni. La munte vantul va fi mai intens și periodic va spulbera zapada. Soarele va apune la ora 18:02. Valorile termice, in zona noastra se vor inregistra intre 3 și 7 grade. Vremea continua sa se incalzeasca. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

