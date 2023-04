Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a respins marti cererea de eliberare a jurnalistului american Evan Gershkovich, mentinandu-se astfel plasarea sa in detentie provizorie pentru acuzatii de spionaj, pe care ziaristul le respinge, relateaza AFP si Reuters.

- Evan Gershkovich, jurnalistul american care a fost arestat in Rusia sub acuzații de spionaj, a aparut marți in fața unei instanțe din Moscova pentru a contesta masura arestului preventiv, scrie The Guardian.

- Statele Unite depun eforturi intense pentru a obtine eliberarea jurnalistului american arestat in Rusia, iar detinerea sa este urmarita atent, anunta Presedintia de la Washington, conform agentiei Reuters.

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg indeamna luni la ”eliberarea imediata” a jurnalistului american Evan Gershkovich, arestat saptamana trecuta de Rusia, care-l acuza de spionaj, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Arestarea sa este foarte ingrijoratoare. Este important sa se respecte libertatea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut, duminica, eliberarea ”imediata” a jurnalistului american arestat in Rusia sub suspiciunea de spionaj, intr-o convorbire telefonica cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite AFP, conform news.ro.Blinken ”a exprimat marea ingrijorare…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut duminica eliberarea imediata a jurnalistului american de la Wall Street Journal Evan Gershkovich, acuzat de Rusia de spionaj, in cursul unei convorbiri telefonice cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat Departamentul de stat al SUA, transmit Reuters…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut vineri Administratiei de la Moscova sa il elibereze pe jurnalistul american arestat preventiv in Rusia sub acuzatia de spionaj, iar Presedintia Rusiei a recomandat Washingtonului sa nu treaca la masuri de retorsiune