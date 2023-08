Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari și Rapid se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultima partida a rundei #4 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi aici rezultatele și marcatorii etapei #4 din Superliga! Rapid are ambiții marețe…

- Imediat dupa Petrolul - FC Voluntari, scor 0-2 (etapa #3 din Superliga), Constantin Budescu a lansat un atac direct la adresa antrenorului Florin Parvu. Astazi, mijlocașul ofensiv in varsta de 34 de ani a ajuns la un acord cu prahovenii pentru rezilierea angajamentului. Constantin Budescu a fost schimbat…

- FCSB pune astazi, de la 15:00, in vanzare biletele pentru partida cu CFR Cluj. Duelul din etapa #4 a Superligii se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Prima data, tichetele vor fi puse in vanzare online,…

- Vlad Chiricheș a semnat cu FCSB! Vicecampioana Romaniei a confirmat astazi, dupa pranz, ceea ce GSP.RO anunțase in exclusivitate in aceasta dimineața. Achiziția stoperului echipei naționale e, de departe, cea mai importanta lovitura a verii intr-un mercato care oricum a fost plin de nume sonore. Exemple:…

- Dupa ce ai copt ardeii, urmeaza partea mai grea, cea a curațarii acestora. Daca optezi pentru metoda coacerii ardeilor taiați in jumatați, aceștia se vor curața simplu, fara a apela la artificii ajutatoare. Cu varful unui cuțit indepartezi rapid coaja ardeilor, imediat dupa coacere.Pentru ardeii copți…

- Dupa ce Marius Șumudica l-a acuzat ca atunci cand evolua pentru Astra consuma alcool, Daniel Niculae și-a ironizat fostul antrenor, comparandu-l cu un clovn. Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial in funcția de antrenor principal al Rapidului , formație pe care o va pregati in urmatoarele doua sezoane,…

- Alaturi de Nina Hariton, cuțitul sau de aur, Sorin Bontea a caștigat Chefi la cuțite sezonul 11. La scurt timp dupa anunțarea verdictului, juratul a publicat pe contul sau de Instagram un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat.

- Mijlocașul Ionuț Gheorghe s-a casatorit sambata cu iubita lui, Alexandra. Dupa ce a caștigat Cupa Romaniei, jucatorul lui Sepsi a avut parte de un nou alt moment emoționant. S-a casatorit cu iubita lui Alexandra. +1 FOTO Fotbalistul și Alexandra sunt impreuna de mai mulți ani, iar la inceputul anului…