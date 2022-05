Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri 4 mai se implinesc 98 de ani de la prima medalie olimpica obtinuta de sportul romanesc, prin nationala de rugby, care castiga bronzul la Jocurile Olimpice de la Paris, din 1924, aminteste site-ul Federatiei Romane de Rugby.

- Ana Pascu, președinta de onoare a Federației Romane de Scrima și dublu medaliata olimpic la scrima, a murit joi, la varsta de 77 de ani, potrivit GSP . In urma cu mai bine de 6 ani, aceasta și-a pierdut fiul, pe Alex Pascu, basistul trupei Goodbye to Gravity, in urma incendiului de la Colectiv. Ana…

- Cea mai buna triatlonista de la noi, Antoanela Manac, a realizat un interviu inedit cu Felix Duchampt, sportivul naturalizat, care a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cei doi sunt prieteni buni, iar in cantonament, intre doua antrenamente, Anto și-a luat la intrebari amicul. Francezul…

- Federația Romana de Gimnastica trece printr-o criza financiara și anunța ca nu au suficiente resurse pentru a participa la Campionatele Europene și Mondiale de gimnastica artistica din acest an. FRG susține ca nu are suficienți bani pentru a face deplasarile la cele doua competiții care reprezinta etape…

- Patinatoarea de origine rusa, Kamila Valieva, a declarat ca testul pozitiv pentru dopaj a reprezentat, de fapt, o confuzie. Sportiva a fost lasata sa concureze in continuare la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Kamila Valieva, testata pozitiv de dopaj Patinatoarea rusa Kamila Valieva a susținut…

