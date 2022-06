Zi frumoasă, la mijlocul lunii lui cireșar Miercuri, temperaturile se incadreaza in mediile anuale caracteristice datei din calendar. Soarele rasare la ora 05:36. Cerul va fi mai mult senin, cu unele innorari temporare, mai ales in zonele inalte. Vantul va sufla slab spre moderat. Soarele va apune la ora 21:21. Maxima zilei va urca spre 25 de grade. Joi, valorile termice vor crește. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, se va resimți o ușoara scadere a temperaturilor. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul se va innora treptat, iar spre a doua parte se vor aștepta precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 21:17. Maxima…

- Joi, se va resimți o ușoara scadere a temperaturilor. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul se va innora treptat, iar spre a doua parte se vor aștepta precipitații insoțite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari la munte. Soarele va apune la ora 21:17. Maxima…

- Miercuri, va fi o noua zi cu temperaturi peste medie. Soarele rasare la ora 05:37. Cerul va fi mai mult senin, doar spre seara se vor arata cațiva nori de furtuna și e posibil ca in unele zone sa apara și instabilitatea atmosferica. Soarele va apune la ora 21:17. Vantul va sufla slab cu unele intensificari,…

- Pentru maine, 12 mai, meteorologii prognozeaza vreme frumoasa in toata țara. Cerul va fi variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. Vantul va sufla slab, la moderat din sud-vest, cu viteza maxima de 7 m/s iar presiunea atmosferica va fi normala. La nord, noaptea, mercurul din termometre va cobori…

- Duminica, vremea se menține calda Soarele rasare la ora o6:04. Cerul va fi va fi variat spre moderat. Spre a doua parte a zile se va innora, iar pe e arii scurte se vor inregistra precipitații de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat cu unele intensificari. Soarele va apune la ora 20:46.…

- Luni, cerul mai mult senin ne va face ziua mai frumoasa. Soarele rasare la ora 06:13. In zonele joase vor fi condiții de ceața, apoi se va incalzi treptat. Spre a doua parte a zilei se va innora, iar spre seara se așteapta ploi ușoare de scurta durata pe arii restranse, mai ales in zonele deluroase…

- Vremea va fi calda si predominant frumoasa, de Paste Vremea de Paste va fi deosebit de calda si predominant frumoasa în cea mai mare parte a tarii, dar vor exista si episoade de instabilitatea atmosferica în anumite zone, potrivit meteorologului de serviciu în…

- Sambata, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a intervalului. Soarele rasare la ora 06:52. Valorile termice vor fi peste normalul perioadei, iar spre seara norii vor domina cerul. Vantul va avea intensificari cu rafale in special in zonele montane și submontane. Soarele va apune la ora 20:07.…