- Caștigatorul sezonului cu numarul noua al concursului Vocea Romaniei, Dragoș Moldovan, a lansat astazi o noua melodie, care poarta numele „Tacerea“, aparuta la MediaPro Music. In data de 10 iulie, artistul timișorean a revenit cu primul sau concert acasa de la instaurarea pandemiei, care a avut loc…

- CHIȘINAU, 1 iul - Sputnik. Conform tradiției, internauții sunt invitați sa voteze pentru cea mai buna lucrare dintre cele care au fost in lista celor mai bune lucrari in cadrul concursului Andrei Stenin 2020. Pentru a face asta, ei pot accesa pagina de limba rusa a concursului (https://stenincontest.ru/winners2020/)…

- Adi „Baciu“ Igrisan, solistul formatiei timisorene Cargo, implineste astazi 48 de ani, ocazie cu care ii uram „La Multi Ani”! Vocea indragitei trupe care cu doua zile in urma a susținut primul concert de dupa pandemie in Timișoara in Piața Libertații s-a apucat de muzica la varsta de 13 ani. Ambitia…

- Asociația FOA – Fusion of Arts din Lugoj organizeaza prima ediție a Concursului național „Music for your Soul”. Concursul se va desfașura online, pe doua secțiuni: pian (amatori și profesioniști) și canto muzica ușoara (amatori). Varsta maxima admisa pentru amatori este de 20 de ani,…

- Complexul Multiplexity, care a fost „arma” Timisoarei in castigarea titlului de Capitala Europeana a Culturii 2021, are acum un proiect desemnat pentru a deveni realitate. Concursul a fost organizat de Ordinul Arhitectilor din Romania, iar castigator a fost desemnat proiectul numarul 50, realizat de…

- Centrul MultipleXity, care va fi construit in spațiul fostelor ateliere ale RATT și va incorpora Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi”, are de astazi un proiectant. Concursul de soluții pentru „servicii de proiectare pentru amenajare «Centru pentru Arta, Tehnologie și Experiment, MultipleXity»”,…