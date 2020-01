Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoare 30 ianuarie. Calendar ortodox 2020. Sfintii Trei Ierarhi. Sfintii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur, sunt sarbatoriți impreuna pe 30 ianuarie ca pe cei mai mari invatatori si pastori ai Bisericii. Este ziua reconcilierii, in care se impaca rudele dupa lungi…

- Sarbatoare importanta pentru crestini, la inceput de weekend. In fiecare an, in ziua in care se sarbatoreste Mica Unire, Biserica praznuieste si pe Sfanta Xenia, una dintre cele mai mari sfinte.

- Mirosul bucatelor tradiționale impanzește astazi bucatariile gospodinelor din țara. Pregatirile pentru Craciunul pe stil vechi sunt deja in toi. Iar pentru ca masa de sarbatoare sa fie ca la carte, femeile s-au trezit dis-de-dimineata ca sa le reușeasca pe toate.

- In urma cu doi ani și jumatate, Anastasiia și Gunther, un tanar cuplu din Maryland, Statele Unite ale Americi, au decis sa se mute intr-o biserica.Cei doi erau in cautarea unui proiect de restaurare, in momentul in care, in decembrie 2016, au vazut semnul de ”vanzare” pus in fața unei biserici vechi…

- Povestea Manastirii Adam din judetul Galati, intinsa pe mai bine de cinci secole si jumatate, este dominata de momente dramatice: a fost pradata si arsa de zeci de ori, distrusa de cutremure, pangarita de bolsevici.

- Cupa Memoriala „Daniel Nechita” la dans sportiv de la Galati si-a consumat o noua editie la sfarsitul saptamanii trecute, si cu participarea sportivilor de la Vibe Dance Studio Buzau. Acestia s-au calificat in doua semifinale si opt finale, cu o clasare pe locul 1, doua locuri 2, doua locuri 3, un loc…

- Parohia Ortodoxa Baița iși sarbatorește in data de 8 noiembrie ocrotitorii – Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Este un prilej prilej deosebit de a-i invita pe toti cei care doresc sa participe la aceasta mare sarbatoare a comunitații dreptmaritoare din Baița. Programul slujbelor se va desfașura…

- „Mosii de toamna" sunt pomeniți in prima sambata din noiembrie. Au loc slujbe, se impart pachete cu mancare celor saraci și se aprind lumanari. Ofrandele sunt de ajutor celor care nu mai sunt printre noi pentru iertarea pacatelor. De aceea, cand dai ceva de pomana trebuie sa dai cu sufletul deschis.…