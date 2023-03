Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek și-a inceput campania de aparare a titlului de la Indian Wells cu un antrenament de... fotbal. Lidera WTA nu a fost de altfel singura care sa se relaxeze in acest mod, Ons Jabeur și Belinda Bencic fiind surprinse in ipostaze similare in complexul californian.

- Un nou studiu despre frica de clovni iși propune sa dezvaluie de ce oamenii se tem de artiștii al caror scop este de a-și face publicul sa rada. Frica de clovni, sau coulrofobia, este un fenomen care a fost raportat pe scara larga atat la adulți, cat și la copii din mai multe culturi, notaeza The Independent.…

- Vicepreședintele Uniunii Ruse a Industriei de Turism, Yuri Barzikin, preconizeaza o creștere a popularitații Indiei, Angolei, Vietnamului, Indoneziei, Siriei și Filipinelor in randul turiștilor.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti a anunțat ca, in data de 1 martie, in intervalul 10:00 – 11:00, in judet, va fi reluat exercițiul național de alarmare publica denumit generic ”Miercurea alarmelor”. Exercițiul este organizat de Inspectoratul General pentru Situatii…

- Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele piețe europene* au crescut in 2022 cu 28% fața de anul precedent, insa pentru acest an evoluția va depinde de politicile de stimulente financiare guvernamentale acordate populației pentru aceste achiziții, reiese dintr-o analiza realizata de Strategyand,…

- Aproximativ 5.000 de permise de ședere pentru diferite scopuri au fost emise de polițiștii de imigrari din Timiș in anul 2022, informeaza instituția in comunicat.Peste 300 de straini au fost depistați in situații ilegale, dar și amenzi in valoare de aproximativ 99.000 de lei au fost aplicate de polițiști.Au…

- Regulile de comportare si masurile de protectie in caz de cutremur trebuie sa le realizam inainte de producere, pe timpul producerii cutremurului si dupa ce miscarea seismica a trecut. Principalele sfaturi pe care reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența le dau cetațenilor in caz de…

- Perechea formata din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-a oprit in semifinalele probei de dublu de la Australian Open 2023. Romanca și ucraineanca nu au reușit sa mai furnizeze o surpriza și au fost invinse de principalele favorite.