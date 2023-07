Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat, vineri, absenta unitatii in cadrul NATO cu privire la aderarea Suediei si Ucrainei. Acesta a subliniat ca indoielile Aliantei Nord-Atlantice privind aderarea Ucrainei reprezinta o amenintare pentru forta Aliantei si, prin extensie, la adresa securitatii…

- Vineri, 7 iulie, Kremlinul a anuntat ca va urmari ”de foarte aproape” discutiile dintre presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres . ”Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit vineri in Slovacia, unde va avea convorbiri cu presedinta Zuzana Caputova, continuandu-si miniturneul pe care il face inainte de summitul NATO de saptamana viitoare. Zelenski, care a fost joi si in Bulgaria, vine la Bratislava din Cehia, acolo unde a…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat joi ca Kievul doreste "onestitate" in relațiile sale cu NATO, cu cateva zile inaintea unui summit crucial al Aliantei Nord-Atlantice in Lituania, scrie AFP.

- Joi, 6 iulie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat sa ajunga in Bulgaria, in prima sa vizita in aceasta țara, anunța premierul bulgar Nikolai Denokov, relateaza Dpa. Liderul de la Kiev a fost invitat in Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene si al NATO, de catre noul guvern prooccidental…

- Majoritatea germanilor doresc ca Ucraina sa inceapa negocieri cu Rusia pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa in urma cu aproape 15 luni, arata un sondaj de opinie efectuat de institutul de cercetare YouGov pentru agentia Dpa. La intrebarea „Credeti ca Ucraina trebuie sau nu sa negocieze…

- Suntem in ziua 429 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduita de explozii, vineri dimineata, iar alarme de raid aerian si explozii au fost raportate in intreaga tara. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca la Strasbourg a fost adoptata joi o rezolutie…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…