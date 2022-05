Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca aproape jumatate din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt blocate in prezent, deoarece Rusia continua sa blocheze principalele rute de export ale țarii prin Marea Neagra și Marea Azov, calificand situația drept o potențiala "catastrofa"…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a precizat miercuri, in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, ca exista o lipsa de ”unitate” a tarilor occidentale in fata razboiului declansat de Rusia in Ucraina cu peste trei luni in urma, transmit AFP si DPA, citate de Agerpres. ”Intrebarea mea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski acuza Rusia ca a blocat exportul a 22 de milioane de tone de alimente. O criza energetica va urma rapid unei crize alimentare daca Ucraina nu va primi ajutor pentru a-și debloca porturile, spune Zelenski. Dupa o intalnire cu premierul portughez Antonio Costa,…

- Bombardamentele rusesti fara incetare impotriva combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol, oras-port din sud-estul Ucrainei aflat in prezent aproape complet sub controlul fortelor ruse, ar fi putut sa provoace o scurgere grava de hidrogen sulfurat in Marea Azov, o substanta extrem de poluanta, trage…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- A inceput a doua luna de razboi purtat de Rusia in Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, intr-un nou mesaj video, ca Rusia a pierdut pana acum peste 16.000 de militari, transmite CNN. Liderul ucrainean a mai aratat ca autoritatile au putut asigura 18 coridoare umanitare in ultima…