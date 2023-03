Zelenski, refuzat să vorbească la gala Premiilor Oscar Volodimir Zelenski, fostul actor de comedie ce incurca scenariul lui Vladmir Putin, nu va ține un discurs la gala Premiilor Oscar 2023. Academia Americana de Film, organizatorul celui mai important eveniment public din industria cinematografiei, a respins cererea președintelui ucrainean de a se adresa lumii prin intermediul galei cu o audiența globala. Și anul trecut, la inceputul conflictului armat, cererea lui Zenenski a fost refuzata insa s-a pastrat un moment de reculegere in memoria celor ce au pierit in lupte. Cristian Tanțareanu nu lasa munca nici la 79 de ani! Cu testamentul facut și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

