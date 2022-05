Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ceh Milos Zeman și-a dat aprobarea oficiala pentru 103 cetațeni cehi care doresc sa se inroleze in forțele armate ucrainene, a declarat miercuri un purtator de cuvant, adaugand ca premierul Petr Fiala trebuie sa cosemneze aceasta decizie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- "Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata invadatorilor", a afirmat presedintele Zelenski in discursul sau video zilnic in care a mentionat ca ucrainenii se lupta impotriva a ceea ce a fost "candva a doua…

- In cea de-a 54-a zi a invaziei Ucrainei, ultimii aparatori ai Mariupolului spun ca „vor lupta pana la capat". Presedintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca vrea sa „distruga" intreaga regiune de est, promitand ca se va face totul pentru a o apara Rezumatul zilei de duminica, pe scurt: Ultimii aparatori…

- Rusia susține ca toate zonele urbane din Mariupol au fost „curațate” de forțele ucrainene, in ciuda avertismentului ca eliminarea luptatorilor va pune capat discuțiilor cu Rusia, transmis anterior de președintele Volodimir Zelenski. Moscova a și dat un ultimatum, cerand puținelor trupe ucrainene de…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus miercuri sa il schimbe pe Viktor Medvedciuk, un politician pro-rus de rang inalt, cu prizonieri de razboi deținuți de forțele ruse, scrie Reuters. Intr-un discurs ținut la primele ore ale dimineții, el a declarat ca este „important ca forțele noastre…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, spune ca semnalele care vin in urma negocierilor de la Istanbul cu Rusia sunt „pozitive”, insa ele nu pun stop bombardamentelor rusești. Pentagonul susține ca forțele ruse au inceput o „repoziționare”, dar nu „o retragere reala”. „Putem spune ca semnalele…