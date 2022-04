Zelenski mulțumește poporului său că a rezistat eroic cincizeci de zile de război Cica sa nu te bucuri și sa nu razi de necazul aproapelui tau. Fie el și dușman, invadator, inițiator de invazie peste cuibul tau. Dar, Volodimir Zelenski, in mesajul de azi noapte, transmis in cea de-a cincizecea zi de razboi, nu a dat inapoi in a arata ca se bucura, ba chiar ca sarbatorește scufundarea crucișatorului Moscova, nava amiral a Flotei ruse din Marea Neagra, dupa cum recunoaște și Kremlinul. In timp ce Kievul susține ca acest crucișator de rachete de 750 de milioane de dolari, 12.500 de tone și peste 500 de crucișatoare cu rachete din clasa Avant, cu echipaj, a fost lovit de doua rachete… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

