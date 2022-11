Zelenski le-a vorbit liderilor lumii despre “formula ucraineană pentru pace”. Rusia spune că cele 10 propuneri sunt “nerealiste” Presedintele ucrainean Volodimir Zelensky a cerut ca “razboiul distructiv” al Rusiei sa inceteze. Intr-un discurs video adresat liderilor mondiali reuniți la Bali, Zelenski a prezentat condițiile necesare pentru incheierea razboiului. El a spus ca Rusia trebuie sa reafirme integritatea teritoriala a Ucrainei, sa-și retraga trupele de pe teritoriul ucrainean și sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate. “Sunt convins ca acum este momentul in care razboiul distructiv al Rusiei trebuie si poate fi oprit. Aceasta va salva mii de vieti”, a transmis Zelenski, prin intermediul unui discurs video,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut marti, 15 noiembrie, o interventie prin videoconferinta la summit-ul G20 din Indonezia. Liderul de la Kiev a prezentat solutiile care pot fi implementate pentru a garanta cu adevarat pacea. Cele zece propuneri ale Ucrainei: 1) Securitate nucleara -…

- „Ucraina a fost intotdeauna un lider in eforturile de menținere a pacii și lumea a vazut asta. Daca Rusia spune ca vrea sa puna capat acestui razboi, sa demonstreze acest lucru prin acțiuni. Nu vom permite Rusiei sa aștepte, sa-și consolideze forțele și apoi sa inceapa o noua serie de teroare și destabilizare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut marti liderilor G20, reuniti in Indonezia, sa-si depaseasca divizarile si sa devina „co-creatori ai pacii” pentru a pune capat razboiului „distructiv” dus de Rusia, impotriva careia tarile occidentale incearca sa-si sporeasca presiunea, relateaza…

- Marți, 15 noimebrie, Volodimir Zelenski le-a cerut liderilor G20, reuniti in Indonezia, sa-si depaseasca divizarile si sa devina ”co-creatori ai pacii” pentru a pune capat razboiului ”distructiv” dus de Rusia, impotriva careia tarile occidentale incearca sa-si sporeasca presiunea, relateaza AFP si Agerpres…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Hotnews . Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene ”continua…

- Prim-ministrul(premierul) ucrainean Denys Shmyhal i-a indemnat pe cetațenii ucraineni sa se aprovizioneze cu produse esențiale in pregatirea pentru o iarna „dura”, pe fondul intreruperilor de curent. Miercuri (12 octombrie), Shmyhal a spus ca oamenii ar trebui sa se asigure ca au provizii de haine calde,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat „sprijinul” Indiei pentru Ucraina in fata invaziei ruse, in cursul unei rare conversatii telefonice cu premierul indian Narendra Modi, la o luna dupa ce Kievul a criticat New Delhi, transmite AFP. Volodimir Zelenski i-a „multumit lui Narendra Modi…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…