- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea exista…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca iși dorește sa aiba o intalnire de substanța cu Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Miercuri, 1 septembrie, la Casa Alba, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski au adoptat o declarație comuna. În cadrul întâlnirii, președinții au discutat despre drepturile și libertațile omului, securitatea și economia…

- Nave de razboi ale marinei ruse au efectuat un exercitiu de antrenament cu munitie reala in Marea Neagra, a anuntat joi Flota rusa din Marea Neagra, in timp ce Ucraina si tari membre ale NATO desfasoara exercitii militare in aceeasi zona mai extinsa, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze,…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Statiile de razboi electronic vor fi activate în Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Moscova, n.r.), în special în zona granitei administrative cu Ucraina, pentru a împiedica eventuale provocari ucrainene în spatiul aerian rusesc, înaintea întâlnirii…

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta drept ”grotesc” faptul ca Moscova ar purta un razboi informatic impotriva Statelor Unite, intr-un interviu acordat postului NBC, difuzat inaintea intalnirii sale cu omologul sau american Joe Biden, miercuri, la Geneva, in Elvetia, relateaza AFP, informeaza…