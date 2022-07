Stiri pe aceeasi tema

- O prima nava cu cereale ucrainene ar plutea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca. ”Pregatirile au ajuns intr-un punct care ar permite plecarea navelor din portul Odesa. Navele sunt incarcate, sunt pregatite sa plece,…

- Planul „coridorul cerealelor”, care a fost pus in practica la inițiativa Turciei, a inceput sa funcționeze. In urma deschiderii Centrului Comun de Coordonare de la Istanbul, prima nava a fost incarcata in portul Odesa, scrie ediția in limba turca a CNN . Primele nave vor merge in țari africane care…

- Ucraina este gata sa inceapa exporturile de grau prin porturile de la Marea Neagra, conform acordului incheiat cu Rusia la Istanbul, dar inca nu a fost stabilita data la care pot pleca, a declarat vineri ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, citat de Reuters. Oficialul a anuntat…

- Andrei Rudenko, adjunctul ministrului rus de Externe, a declarat miercuri ca acordul mediat de Turcia pentru deblocarea exporturilor ucrianene de cereale ucrainene prin porturile de la Marea Neagra ar putea sa eșueze daca obstacolele din calea exporturilor agricole ale Rusiei nu sunt inlaturate rapid,…

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grine ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamina trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Turcia, membra a NATO, a propus evacuarea pe mare a combatantilor raniti ascunsi in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, in sudul Ucrainei, precum și a civililor care mai sunt cu ei, a declarat sambata purtatorul de cuvant al presedintelui Tayyip Erdogan, potrivit Agerpres . Ibrahim Kalin…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…