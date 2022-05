Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvaluit ca țara sa nu a primit suficiente arme pentru a opri asediul de la Mariupol și a elibera orașul, transmite Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski considera ca reconstrucția țarii va necesita cel puțin 600 de miliarde de dolari. Zelenski a facut o astfel de evaluare marți, vorbind in format video la un summit al directorilor executivi organizat de The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat vineri ca intentioneaza sa poarte discutii telefonice cu omologii sai rus si ucrainean in curand, exprimandu-si speranta ca aceste convorbiri vor putea conduce la o intalnire intre Vladimir Putin si Volodimir Zelenski pentru a se pune capat razboiului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca toti cei aflati in spatele atacului rus din gara Kramatorsk vor fi trasi la raspundere, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat duminica o lege care restrange difuzarea de informatii despre miscari de trupe si de echipament militar, mai putin in cazul in care aceste informatii sunt anuntate sau arpobate de catre Statul Major ucrainean, relateaza The Associated Press.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a notat, duminica seara, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca actorii Ashton Kutcher si Mila Kunis, care au strans 35 de milioane de dolari pentru Ucraina, inspira intreaga lume. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost vizat de cel puțin trei incercari de asasinare, potrivit unor rapoarte citate de Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- SUA s-au oferit sa ajute la evacuarea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski din Kiev, pentru a scapa de amenintarile la adresa vietii sale, dar pana acum acesta a refuzat sa plece, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…