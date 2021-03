Stiri pe aceeasi tema

- V. Stoica Sambata și duminica, domeniul schiabil din Sinaia a fost luat cu asalt de iubitorii sporturilor de iarna. Daca in prima zi de weekend sute de persoane au stat la rand (foto1) pentru a ajunge la telescaunul de pe Valea Soarelui, ieri (foto2), vremea mai puțin favorabila a determinat scaderea…

- Sute de turisti au urcat, sambata, pe partiile din Valea Dorului si Valea Soarelui, situate la 2.000 de metri altitudine in Masivul Bucegi. Instalatiile de transport pe cablu functioneaza, insa sus, pe munte, cerul este acoperit de nori, vantul sufla moderat si in unele zone este vizibilitate redusa,…

- Reprezentații Gondolei Sinaia au anunțat ca astazi, Drumul de Vara ramane inchis pana se reușește degajarea sa in urma unei avalanșe produse in zona Piatra Turcului.In zona s-a format un zid de zapada, care se poate surpa oricand. Avalanșa nu a suprins pe nimeni insa turiștii ar face…

- Instalatiile de altitudine din Sinaia nu vor porni, duminica, pentru a transporta turistii pe partiile din golul alpin, in conditiile in care vantul bate cu putere, iar pe cabluri s-a depus chiciura. Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, avand in vedere conditiile meteo,…

- Sute de turiști s-au ingramadit duminica dimineața, inca de la ora 7.30, la telegondola din Sinaia, pentru a fi siguri ca dupa aglomerația de acum o zi, vor reuși sa ajunga cat mai repede pe partie. Din cauza vantului puternic insa, partiile din Sinaia s-au inchis.

- A fost aglomerație mare, sambara, pe varful Postavarul din Poiana Brașov, singurul loc din zona unde este zapada. Peste 4.000 de oameni au urcat cu telegondola pe masivul muntos, unii pentru a schia, alții pentru drumeție și placerea de a bea un vin fiert intr-un cadru de poveste. Bucuria orelor petrecute…