Zeci de tone de brazi naturali de Crăciun, transformați în compost la Galați Galațenii care au optat pentru tradiționalul brad natural de Craciun au posibilitatea de a indrepta, fie și intr-o foarte mica masura, raul facut naturii prin tairea unui brad care sa le infrumusețeze casele doar cateva zile, prin donarea acestui brad pentru a fi transformat in ingrașamant natural pentru spațiile verzi din oraș. Serviciul de salubritate din cadrul Primariei Galați, Ecosal SA, a demarat o campanie de colectare a brazilor naturali de Craciun , care pot fi transformați in compost pentru intreținerea spațiilor verzi. Galațenii sunt indemnați sa aduca brazii naturali, fara niciun fel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

