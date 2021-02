Zeci de români blocați pe un aeroport din Mexic de 3 zile. Li s-au luat actele și telefoanele Ministerul roman de Externe spune ca autoritațile mexicane au invocat motive de securitate pentru interzicerea accesului, dar ca acestea ar trebui sa fie mai bine fundamentate. PNL, USR PLUS și UDMR și-au imparțit funcțiile de prefect. Liberalii pierd Capitala și Clujul „Uite, am ajuns in Cancun cu o cursa Lufthansa, 85 de romani, am fost intampinați de oamenii de securitate, care ne-au indreptat spre o poarta, s-au uitat puțin spre ele, ne-au cerut telefoanele mobile sa le predam, ne-au bagat in doua camere toți inghesuiți, COVID nu mai conta”, spune un barbat, intr-o inregistrare trimisa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…



