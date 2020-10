Procurorii DIICOT au dispus, ieri, efectuarea unor perchezitii la locuințele unor persoane suspectate de comiterea unor infractiuni de fals si dare de mita.Perchezitiile au fost facute in Bucuresti si alte 19 judete. Anchetatorii sustin ca au fost vizate persoane care, in schimbul unor sume de bani, au obtinut permise de conducere eliberate de o tara africana. Ulterior, permisele africane erau preschimbate cu permise romanesti.Cercetarile au fost incepute in iulie, cand oamenii legii au descins si in Dolj, in cautarea unor persoane care au obținut permise de conducere in mod ilegal. Procurorii…