- Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala efectueaza, miercuri, primul transplant pulmonar din Romania, a declarat, pentru MEDIAFAX, presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, donatorul fiind un barbat de 45 de ani, care a suferit o hemoragie cerebrala.

- Un camion cu 79 de migranti a fost descoperit, vineri dimineața, la punctul de trecere a frontierei ungar de la Artand, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din judetul Hajdu-Bihar, unitate administrativa situata la frontiera cu Romania. Poliția de Frontiera a dezvaluit ca 20 dintre pasageri…

- Un nou accident, cu implicarea unui troleibuz, a avut loc in urma cu cateva zeci de minute, in sectorul Buiucani al Captalei, la intersecția strazilor Vasile Lupu și Belinschi. Troleibuzul s-a ciocnit in partea laterala cu un camion de dimensiuni mari, iar in rezultat s-a spart geamul și s-a format…

- Primarul general Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarna, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Firea a anunțat ca școlile din Capitala vor fi inchise luni și marți

- O familie locuieste sub cerul liber pe strada Dezrobirii langa benzinaria OMV. Au trei copii minori, din care unul este inca sugar. Ceilalti doi copii nu depasesc varsta de 6 ani. S au aciuat de cateva luni de zile pe terenul din apropierea pubelor de gunoi din cartier. Spun ca nu au unde sa locuiasca,…

- Percheziții la Școala Profesionala nr.2 din Capitala. Surse didactice ne spun ca directorul instituției, Valentina Dobânda, ar fi vizata într-un dosar penal pornit pe trafic de copii. Nu știm deocamdata cine efectueaza perchezițiile, dar conform competențelor astfel de infracțiuni sunt…

- Medicii legisti spun ca boala a evoluat extrem de repede, iar micutul de 4 ani nu a avut nici o sansa, informeaza Romania TV. Toate organele interne au fost afectate, iar copilul a sfarsit in urma unui stop cardio-respirator. Citeste si Ministerul Sanatatii: Un copil care a intrat in legatura…