Zece țări dintr-un total de peste 200 au două treimi din numărul de infectări cu coronavirus India a inregistrat in ultimele 24 de ore 90.632 de cazuri de infectare cu coronavirus, cel mai mare bilant zilnic de la declansarea pandemiei, worldometers.info. Numarul total al cazurilor de coronavirus din India a ajuns la 4.114.773. Au murit 70.704 de oameni, potrivit Ministerului indian al Sanatatii si Familiei. India este pe cale sa urce pe locul doi in topul tarilor afectate cel mai mult de pandemie: sambata, Ministerul brazilian al Sanatatii a anuntat un bilant total al Braziliei de 4.123.009 de cazuri, cu doar 9.189 mai multe decat India. Prima pozitie este ocupata de SUA, cu 6.431.160… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in Spania de la inceputul pandemiei ajunge astfel la 462.858, cel mai ridicat intre statele UE, scrie Agerpres. Rata noilor cazuri la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile este de asemenea in Spania cea mai ridicata in randul tarilor UE,…

- Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania din acestea a fost actualizata si publicata pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Aceasta a intrat in vigoare de luni si cuprinde 41 de state, fata…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si a zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Toate persoanele care se intorc in Romania, din aceste destinatii, sunt obligate sa stea 14 zile in carantina. Potrivit noilor actualizari, care intra in vigoare pe 3 august, ora 00.00,…

- America Latina si zona Caraibilor au devenit duminica regiunea in care au fost inregistrate cel mai mare numar din lume de contaminari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei de COVID-19, cu 4.340.214 cazuri, potrivit unui bilant publicat de AFP la ora 21:00 GMT si intocmit pe baza unor informatii…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- Numarul contaminarilor a depasit joi 15,1 milioane, iar SUA, Brazilia, India, Rusia si Africa de Sud sunt cele mai afectate tari din lume. In ceea ce priveste numarul deceselor, Stratele Unite, Brazilia, Marea Britanie, Mexic si Italia au raportat cele mai multe. In Statele Unite au fost inregistrate…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 34.833 de morti in Italia, cu 15 decese produse in ultimele 24 de ore, iar numarul total al persoanelor infectate a depasit 241.000. In Italia, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 223 de cazuri noi, in timp ce in Romania, in aceeași perioada de timp,…

- Italia, Germania, Olanda si Franta vor plati companiei farmaceutice britanice AstraZeneca o suma initiala de 750 de milioane de euro pentru 300 de milioane de doze ale vaccinului potential pentru Covid-19, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de Reuters.Citește și: Actrița Carmen…