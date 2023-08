Zece sfaturi pentru a-ți proteja datele și afacerea de șantajul digital Una dintre cele mai grave amenințari cibernetice, nu doar pentru companii, ci și pentru orice utilizator al internetului, este ransomware – un tip de software rau intenționat care cripteaza datele, solicitand o rascumparare pentru a le primi inapoi. „Cu toții avem tendința sa luam de bune anumite aspecte ale vieții noastre digitale, precum mesajele și apelurile pe rețelele sociale, aplicațiile de ride sharing, plata cu telefonul sau alte operațiuni bancare pe care ne bazam. Este minunat ca avem o tot mai mare eficiența și mobilitate, datorita evoluției tehnologiei, dar digitalizarea vine cu o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

