Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au retinute in urma scandalului care a avut loc joi seara pe o strada din Targu Neamt, unde doua clanuri de romi s-au luat la bataie, aruncand cu bate, cu pietre sau topoare, anunta vineri Politia Romana. Ulterior, au mai fost identificate alte 42 de persoane implicate, iar pentru 15…

- F.T. „Asigurarea integritatii fondului forestier reprezinta o prioritate pentru Politia Romana, reprezentantii inspectoratelor judetene din tara, impreuna cu cei ai directiilor silvice si ai altor structuri, cum ar fi jandarmeria, actionand constant pentru combaterea delictelor silvice”, se mentioneaza…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, sunt efectuate 12 perchezitii la locuintele unor persoane din judetele Arges, Dambovita si Olt. "Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau, cu sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Galati au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza celor doua judete.

- La data de 12 iunie, politisti din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Craiova, cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, ...

- Noua persoane au fost ranite in doua accidente rutiere grave, petrecute in ultimele 12 ore in județele Constanța și Tulcea, provocate din cauza neatenției șoferilor. Din fericire, nu s-au inregistrat persoane decedate. Primul eveniment rutier a fost inregistrat in noaptea de luni spre marți, in localitatea…

- ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? In perioada 21-25 mai 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba deruleaza Campania „Saptamana prevenirii criminalitatii”. Evenimentul a ajuns la cea de-a IV-a editie si este organizat de Inspectoratul General al Politiei Romane,…

- Astazi, politistii din cadrul Poliției Orașului Campulung, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, efectueaza 12 perchezitii domiciliare la locuințele unor persoane din județul Argeș. Actiunea se desfasoara in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul…