Relatarea calatoriei de o zi in Transnistria continua cu prezentarea vizitei la universitatea din Rabnita. Situata la cateva strazi de piata Lenin, locul unde suntem condusi, facultatea de litere a universitatii de stat din Rabnita, este o cladire modesta, cu doua etaje, varuita intr‑un galben inchis si placata, pe alocuri, cu caramida decorativa rosie. Se afla in mijlocul unui mic parc, saracacios si acesta, cu cateva banci inconjurate de tufisuri, un gazon aproximativ si cativa brazi inegali si golasi. Intregul ansamblu, ca si interiorul in care pasim imediat, seamana cu cel al unui liceu romanesc…