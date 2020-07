Zboruri importante reluate pe aeroportul din Timișoara Din august se reiau zborurile spre și dinspre alte doua destinații din Germania, de pe aeroportul din Timișoara. Astfel, din 3 august, Lufthansa reia operarea curselor aeriene de pe aeroportul Timișoara spre și dinspre Munchen, cu o frecvența de trei zboruri pe saptamana – in zilele de luni, miercuri și vineri. Tot din 3 august […] Articolul Zboruri importante reluate pe aeroportul din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

