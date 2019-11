Stiri pe aceeasi tema

- Echipa internationala de anchetatori (JIT) care ancheteaza cu privire la cauzele exploziei deasupra Ucrainei a avionului care efectua zborul MH17 in 2014, soldata cu moarte celor 298 de persoane de la bord, a dezvaluit joi noi convorbiri telefonice intre suspecti si oficiali rusi de rang inalt, relateaza…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele rus, Vladimir Putin, au convenit luni ca Ucraina trebuie sa acorde prin lege un statut special regiunii separatiste proruse Donbas, a anuntat Kremlinul, potrivit...

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a indemnat Rusia sa-si ”retraga trupele” din estul separatist al Ucrainei, dupa retragerea militarilor ucraineni si rebeli prorusi dintr-un sector-cheie de pe linia frontului, relateaza AFP potrivit Agerpres”NATO spune foarte clar ca Rusia are o…

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite in urma unui atac armat produs miercuri in orașul Halle, din estul Germaniei, a informat Poliția germana, citata de site-ul Deutsche Welle, conform Mediafax.Atacul s-a produs in apropierea unei sinagogi, iar autoritațile informeaza…

- Președintele Ucrainean Volodimir Zelenski trebuie sa completeze procesul de pace in estul Ucrainei pentru a demonstra ca este un politician capabil, a declarat joi omologul rus al acestuia, Vladimir Putin, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Ministerul de externe de la Paris a anuntat marti ca sunt intrunite conditiile pentru un summit al presedintilor rus, francez si ucrainean, alaturi de cancelarul german, in vederea reglementarii conflictului din estul Ucrainei dupa angajamentele asumate marti de autoritatile de la Kiev, informeaza…