Zbor liber pe „frontul” vieţii, fără declaraţie pe propria răspundere Luiza Radulescu Pintilie Dupa 60 de zile de distantare chiar si de propria existenta dinainte, izolati inapoia portilor si a usilor de teama coronavirusului, „liberi” sa umblam doar sub declaratie pe propria raspundere, trecuti prin stare de urgenta si plasati apoi sub… vigilenta alertei, ne intoarcem, de cateva zile, usor-usor, pe „frontul” vietii de fiecare zi… Insa fiecare cu „linia I” a propriei existente, in stiuta lupta care e, dintodeauna, viata pentru oricare dintre noi! Fiindca, pana la urma, traim in aceasta lume fiecare cu viata sa. Avem dorinte, visuri si idealuri diferite. Alte… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boala ar fi fost și cea care i-a adus kilogramele in plus. Cand mulți credeau ca ar fi vorba de o depresie care a adus-o pe cantareața in aceasta forma, ea a explicat ca imunotiroidia a fost cea care a determinat-o sa se ingrașe. In plus, aceasta afecțiune o impiedica uneori chiar sa se ridice din…

- Cadoul facut de seful Directiei de Drumuri, Poduri, Parcari (etc), din cadrul Primariei Timisoara, Culita Chis, de ziua sefului institutiei, o noua giratie finalizata, a fost depasit in „fericire” de un alt obiectiv, desi nu atat de evident. Primarul a fost tare mandru ca exact de ziua sa de nastere…

- In urma cu un an, Liviu Dragnea a fost condamnat de ICCJ la 3 ani si 6 luni de inchisoare. In tot acest timp, fostul lider PSD a avut șase incercari esuate de a iesi din inchisoare. Dragnea intentioneaza sa mearga mai departe, la CEDO.

- Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a afirmat ca este nevoie si de redeschiderea bisericilor dupa ridicarea starii de urgenta."Biserica Ortodoxa Romana, ca si celelalte culte religioase din Romania, va face demersuri firesti si riguros argumentate pe langa autoritatile…

- Documente atasate: Model declaratie pe propria raspundere DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE. Circulația persoanelor a fost limitata, in contextul crizei coronavirusului, iar cei care ies din casa pentru aprovizionare sau pentru alte motive urgente trebuie sa completeze, firește, declarația pe propria…

- Angajații Maternitații „Elena Doamna” din Iași au protestat astazi, miercuri, 25 martie, in curtea unitații medicale in așteptarea unei ambulanțe care aducea o tanara insarcinata in 33 de saptamani infectata cu noul coronavirus. Aceștia au strigat „nu avem echipamente” și „este un abuz”, in timp ce…

- Modul in care gandesc oamenii bogati este total diferit de cum o fac persoanele sarace sau reprezentantii clasei mijlocii. Miliardarii vad lucrurile diferit cand este vorba de bani, prosperitate, ei insisi, altii si viata in general. Sa examinam aceste diferente cruciale intre modurile de gandire ale…