Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca concursul Asia Express este, de fapt, o cursa contra-cronometru. In timp ce unii fac tot posibilul pentru a ajunge primii la Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, alții sunt mult mai relaxați. Ei bine, din acest motiv, s-a nascut o cearta de proporții intre Cosmin Natanticu…

- Ultima etapa din Turcia a inceput cu probe foarte dificile pentru cele șapte echipe ramase in competiție. In ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express, Irina Fodor i-a oferit lui Zarug cateva replici neașteptate. Zarug și Lorelei Bratu nu s-au chinuit sa invețe numele argonauților, in timpul unei probe,…

- Dupa ce Anca și Alexandra Ungureanu, dar și Shift și Connect-R au fost eliminați din Asia Express, echipele fac tot posibilul pentru a se intoarce in Romania cu premiul cel mare, insa Irina Fodor este de parere ca Zarug și coechipiera lui nu depun destul efort și ca iau totul ca pe o joaca. Iata ce…

- Competiția a pus din nou presiune pe cele șapte echipe ramase pe Drumul Imparaților. In ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express, Adriana Trandafir nu s-a mai putut abține și s-a "certat" cu fiica sa, Maria Speranța.

- Aseara, pe Antena 1, trei echipe au spus ”ultima șansa” intr-o cursa plina de adrenalina și tensiune pe teritoriul Turciei, la „Asia Express”. Connect-R și Shift, Zarug și Lorelai au fost cele doua echipe ce au intrat automat in acest test ultimatum, urmați de Francesco și Patrizia Paglieri, cuplu majoritar…

- Zarug și Lorelei Bratu au avut ceva probleme in emisiunea „Asia Express – Drumul Imparaților”. Echipa lor a trecut prin momente dificile, dupa ce Zarug i-a rugat pe membrii din producție sa intervina de urgența. Ce s-a intamplat in drum spre plaja Oludeniz. Irinei Fodor nu i-a venit sa creada cand a…

- Cursa pentru imunitate este un apriga pentru concurenții sezonului 4 Asia Express. Competiția a determinat cele noua echipe sa mearga mai departe pana la destinația finalaa primei aventuri, insa accidentarile nu au lipsit nici ele.