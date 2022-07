Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – A fost semnat contractul de execuție a 44 de locuințe sociale. Investiția depașește 15 milioane lei! Conform Primariei Reșița, aceasta va fi finanțata din bugetul de stat și bugetul local. Este vorba despre doua blocuri cu parter și doua etaje, plus parțial etajul al treilea. La parter și etajele…

- Imobilul de 7 etaje va avea functiunea de aparthotel Cel de 12 etaje va fi ridicat in zona restaurantului Dorna Primaria Constanta a eliberat doua certificate de urbanism pentru Euro Vial Residence SRL prin Nelu Voicila care continua investitiile in statiunea Mamaia. Prin CU 1407 din data de 21 iunie…

- Doua muzee din Botosani vor permite, pe 1 iunie, accesul gratuit al copiilor la expozitiile proprii, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Muzeul Judetean Botosani. Potrivit sursei citate, pentru a marca Ziua internationala a copilului, accesul publicului de pana la 18 ani va fi liber…

- Suprafata amplasamentului ce a generat PUZ este de 2.970 mp si este la restaurant National, in statiunea Mamaia Fratii Micula continua demersurile pentru invesitia pe care doresc sa o realizeze in Mamaia. La Agentia pentru Protectia Mediului au depus memoriul de prezentare pentru eliberarea PUZ privind…

- Intr-un comunicat dat publicitatii joi, Primaria Brasov anunta ca a transmis spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – etapa premergatoare publicarii in Sistemul electronic pentru licitatiile cu valoare mare – procedura de achizitie a proiectului tehnic si executiei pentru realizarea…

- Accesul rutier dinspre centru spre cartierul Tractorul a devenit un coșmar pentru brașoveni, dar și pentru cei care tranziteaza orașul. La orele de varf mai multe intersecții efectiv se blocheaza din cauza numarului mare de mașini. Din pacate, primarul Allen Coliban asista pasiv la aceste scene cu aglomerația…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat, vineri, pentru data de 3 mai sentinta definitiva in dosarul ″Colectiv″⁣. In dosar, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma…

- Curtea de Apel Bucuresti ar fi trebuit sa anunțe azi decizia finala din dosarul „Colectiv, dar a amanat pentru vineri, pentru 3 mai, pronuntarea sentintei definitive deoarece judecatorii au nevoie de mai mult timp pentru cercetare. Procesul s-a terminat in luna decembrie, iar judecatorii au amanat de…