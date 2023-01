Stiri pe aceeasi tema

- Orașul brazilian de coasta Santos, pe care uriașul sportiv Pele l-a transformat intr-un simbol al stralucirii fotbalistice in timpul unei cariere stralucitoare la club, s-a pregatit luni pentru a-și lua ramas bun de la eroul sau, cu un priveghi de 24 de ore. Rudele lui Pele și-au unit mainile in jurul…

- FIFA, prin vocea președintelui Gianni Infantino, a anunțat ca va cere tuturor țarilor afiliate sa denumeasca un stadion in amintirea lui Pele, fostul mare fotbalist care a incetat din viața pe 29 decembrie 2022, dupa o indelungata suferința. Președintele FIFA este prezent in Brazilia pentru inmormantarea…

- Dupa moartea legendarului Pele, președintele FIFA a anunțat ca va cere fiecarei țari sa numeasca un stadion in onoarea regretatului fotbalist. Gianni Infantino a facut declarațiile pentru presa din Brazilia in urma cu puțin timp.

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat luni ca va cere tuturor tarilor afiliate la FIFA sa denumeasca un stadion in amintirea legendarului fotbalist Pele, decedat pe 29 decembrie 2022, la varsta de 82 de ani, transmite Reuters.Prezent in Brazilia pentru inmormantarea lui Pele, Infantino a transmis…

- Orașul brazilian de coasta Santos, pe care uriașul sportiv Pele l-a transformat intr-un simbol al stralucirii fotbalistice in timpul unei cariere stralucitoare la club, s-a pregatit luni pentru a-și lua ramas bun de la eroul sau, cu un priveghi de 24 de ore. Atenție! Acest videoclip conține imagini…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al "Regelui" Pele a parasit, luni, in zori, spitalul Albert Einstein din Sao Paulo si a ajuns la stadionul Vila Belmiro din Santos, unde va fi tinut un priveghi de 24 de ore pana la inmormantarea de marti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Chinuit de suferința pricinuita de cancer și mai mult prin spitale in ultimul an, Pele a murit joi, 29 decembrie 2022, la varsta de 82 de ani. Tricoul cu numarul 10 de la Santos nu va fi retras, iar motivul a fost dezvaluit. Brazilia inca plange moartea celui mai mare fotbalist pe care l-a avut. Funerariile…

- Presedintele in exercitiu al Braziliei, Jair Bolsonaro, a anuntat trei zile de doliu pentru decesul legendarului fotbalist Pele, survenit joi, conform unui decret publicat in Jurnalul Oficial, informeaza AFP. „Doliul oficial este decretat in toata tara, o marca de respect dupa decesul lui Edson Arantes…