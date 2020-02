YouTube a obtinut venituri din publicitate de peste 15 miliarde de dolari in 2019 Gigantul american din domeniul tehnologiei Alphabet Inc a dat publicitatii pentru prima data veniturile din publicitate generate de platforma sa de inregistrari video YouTube, care, in trimestrul patru din 2019, au fost de 4,7 miliarde de dolari, iar pe ansamblul anului trecut de 15,1 miliarde de dolari, transmit DPA si Reuters.



In plus, YouTube a generat aproximativ 750 de milioane de dolari de pe urma abonamentelor si a altor venituri, excluzand publicitatea, a anuntat directorul general al Alphabet, Sundar Pichai. Acesta a precizat ca YouTube are 20 de milioane de abonamente platite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei mama a Google, Alphabet, au scazut cu 5% dupa ce compania a dezamagit investitorii anunțand veniturile din publicitate și incasarile YouTube și Google Cloud, relateaza Reuters.CEO-ul companiei Sundar Pichai a anunțat ca YouTube genereaza venituri din publicitare de 15 miliarde…

- Miliardarul american Jeff Bezos a devenit mai bogat cu 13,5 miliarde de dolari joi, in doar 15 minute, scrie Business Insider. Odata cu anunțarea rezultatelor financiare ale Amazon, acțiunile gigantului american au crescut cu aproape 13% pe bursa, pana la aproape 2.100 de dolari pe unitate.Capitalizarea…

- Grupul informatic american Apple Inc. a raportat marti seara venituri trimestriale record pentru ultimele trei luni ale anului trecut, gratie cresterii vanzarilor de telefoane iPhone si accesorii precum castile wireless AirPods, transmite Reuters. Pentru primul trimestru al anului fiscal 2020,…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune CNBC…

- Capitalizarea bursiera a Alphabet Inc, compania-mama a Google, a depasit joi pentru prima data pragul de 1.000 de miliarde de dolari, singurele companii care au reusit pana acum aceasta performanta fiind Apple, Amazon și Microsoft, transmite Reuters.Indicii bursieri principali de la New York…

- Grupul Alphabet se apropie de un moment istoric, cel în care va atinge 1.000 de miliarde dolari capitalizare, în prezent cel mai bine stând Apple, cu 1,36 miliarde dolari. Alphabet are o capitalizare de 985 miliarde dolari, cu 40% mai mult decât în iunie. În…

- Grupul petrolier saudit Aramco a devenit cea mai valoroasa companie listata din lume, in urma lansarii ofertei sale publice initiale (IPO), a anuntat miercuri Sarah al-Suhaimi, presedintele Bursei din Arabia Saudita (Tadawul), transmite Reuters. Tadawul este cea mai mare piata bursiera din…

- Pierderile provocate de furturile de monede digitale au urcat cu peste 150%, la 4,4 miliarde de dolari, in primele 9 luni ale acestui an, de la 1,7 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2018, potrivit unui raport realizat de compania CipherTrace. "Cresterea de 150% a furturilor de…