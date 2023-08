Stiri pe aceeasi tema

- Gestul barbatului a dus la restricții semnificative in traficul feroviar și la anulari de trenuri. Polițiștii federali cu un elicopter, l-au cautat pe barbat, care s-a dovedit a fi un cetațean roman in varsta de 50 de ani.Acesta a fost depistat in stația Juterbog. Explicandu-și gestul, romanul a…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut declarații in direct din Berlin, pe tema aderarii Romaniei la Schengen. Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a declarat in repetate randuri ca susține aderarea Romaniei la Schengen. Și Spania a decretat ca primirea țarii noastre și a Bulgariei reprezinta prioritați.Marcel…

- Un grandios concert “Beethoven versus Brahms” va incheia Stagiunea Speranței a Filarmonicii “Oltenia” , marți, 4 iulie, ora 19:00. La pupitrul dirijoral va fi invitat reputatul muzician german Thomas Sanderling. Solistul serii va fi apreciatul pianist craiovean Mihai Ungureanu, laureatul mai multor…

- Franta si Germania urmaresc indeaproape situatia din Rusia, unde liderul grupului de mercenari Wagner a declansat o revolta impotriva armatei, au anuntat sambata Palatul Elysee si guvernul de la Berlin, relateaza AFP.

- Bulgaria și Romania, carora li s-a blocat intrarea in Spațiul Schengen la finalul anului 2022, pot intra in Schengen pana la finalul anului 2023, susțin mai multe surse internaționale, inclusiv din Romania și din Bulgaria. In aceste zile se pregatește finalizarea mandatului Suediei la Președinția Consiliului…

- Liderii din NATO nu ii vor lansa Ucrainei invitatia de a adera la Alianta Nord-Atlantica la summitul de la Vilnius de la mijlocul lunii iulie, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, potrivit Reuters. „La summitul de la Vilnius si in cadrul pregatirilor pentru summit, nu discutam despre…

- Compania romaneasca de calatorii implineste in acest an trei decenii de existenta, timp in care a deservit peste patru milioane de calatori si peste cinci sute de companii pentru calatorii de afaceri, a vandut peste un milion de bilete de avion si peste doua milioane de vacante. ”In anul 2022, Eximtur…

- Stire de presa Bucuresti, 14 iunie 2023 CINCI STRANI LUATI IN CUSTODIE DE POLITISTII DE IMIGRARI Politistii de imigrari din Bucuresti au introdus ieri in Centrul de Cazare a Srainilor Luati in Custodie Publica Otopeni, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, cinci barbati, care au fost…