- Colegii lui Alexei Navalnii au declarat joi ca urme ale agentului toxic Novichok folosit pentru otravirea politicianului rus de opoziție au fost gasite pe o sticla de apa in camera de hotel din Tomsk, in care acesta a stat, noteaza Euronews. In varsta de 44 de ani, Navalnii, s-a simțit rau in timp ce…

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin impotriva COVID dezvoltat de China, transmite Agerpres, care citeaza agenția EFE. La studiu participa circa 1.200 de persoane, dintre care, cei mai mulți vor fi, in prima faza, lucratori in domeniul sanatații. Intre 1.200 și 1.300 de lucratori sanitari…

- Iranul are acum o cantitate de uraniu imbogațit de 7 ori mai mare decat i s-a permis, a informat organul de supraveghere nuclear al ONU. Iranul insista, in schimb, ca programul sau nuclear este exclusiv "in scopuri pașnice", conform BBC.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica a anunțat ca stocul…

- Ministrul american de externe, Mike Pompeo, a acuzat joi Parisul, Londra și Berlinul ca au „ales sa se alinieze cu ayatollahii iranieni”, în loc sa onoreze alianța lor cu Statele Unite, care dorește sa restabileasca sancțiunile ONU împotriva Iranului, potrivit AFP."Prietenii…

- Statele Unite au facut cunoscut luni ca au discutat cu Rusia despre posibilitatea unei reuniuni intre liderii celor cinci tari membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, o dorinta a presedintelui rus, Vladimir Putin, noteaza AFP. Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si omologul sau…

- Iranul ar accepta un dialog cu Statele Unite, daca Washingtonul ar prezenta scuze pentru retragerea unilaterala din acordul nuclear semnat in 2015, a declarat miercuri presedintele iranian Hassan Rouhani intr-un discurs televizat preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele american Donald…

- SUA le-au prezentat luni partenerilor lor din Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna atacurile din 2019 din Arabia Saudita imputate Iranului si propune prelungirea embargoului asupra armelor in cazul acestei tari, potrivit unor diplomati citati marti de AFP. Sustinut…