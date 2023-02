Yahoo concediază peste 20% dintre angajați, 1000 doar în această săptămână Yahoo a anuntat joi ca intentioneaza sa concedieze mai mult de 20% din forta de munca totala, ca parte a unei restructurari majore a diviziei sale de tehnologie pentru publicitate, transmite Reuters. Reducerile vor afecta aproape 50% dintre angajatii din domeniul tehnologiei pentru publicitate ai Yahoo, pana la sfarsitul acestui an, inclusiv aproape 1.000 de angajati in aceasta saptamana, a spus compania. Yahoo, care este detinuta de firma de capital privat Apollo Global Management, de la o achizitie de 5 miliarde de dolari efectuata in in 2021, a adaugat ca aceasta masura va permite… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

