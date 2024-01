Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Iordache este insarcinata in cinci luni și vrea sa iși creasca fetița singura, dupa ce s-a desparțit de tatal copilului. Bruneta vrea sa ramana in Romania, unde și-a deschis o afacere și se gandește sa se intoarca in Dubai abia dupa ce va deveni mama.

- A fost sau nu Laurette ceruta in casatorie. Iata ce declarații a facut vedeta din showbiz-ul romanesc, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu exclusiv pentru Xtra Night Show, despre pasul cel mare!

- Brigitte Pastrama a facut mare circ intr-un salon de infrumusețare. Vedeta a mers sa iși faca manichiura și, pe langa faptul ca a avut de plata o suma colosala, a fost umilita de angajate. Cat de tare s-a enervat bruneta și unde a ajuns cu scandalul. Brigitte Pastrama, scandal la un salon de infrumusețare…

- Brigitte Pastrama s-a intors pentru cateva zile in Romania, insa, vizita s-a lasat cu un scandal de proporții la un salon de infrumusețare din Capitala. Iata ce declarații a facut soția lui Florin Pastrama!

- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. A impresionat de-a lungul anilor cu aparițiile sale, insa nu este niciun secret ca Brigitte a apelat la operațiile estetice. Nu multa lume știe cum arata aceasta in trecut. Cum arata Brigitte Pastrama inainte de operațiile estetice…

- Brigitte Pastrama s-a intors pentru cateva zile in Romania din Dubai, acolo unde s-a mutat de mai multe luni, și a avut parte de o intamplare neplacuta. Pentru Click, vedeta a dezvaluit prin ce a trecut la un salon de infrumusețare, spunand ca i s-a facut o nedreptate. In urma cu aproximativ un an de…

- De cand s-a mutat in Dubai, Brigitte Pastrama traieștr o viața cum mulți romani și-ar dori. Vedeta are o casa de lux, pe care a impodobit-o de Craciun. Iata cum arata decorul din acest an și bradul vedetei. Dupa cum știm deja, Brigitte Pastrama nu se uita la bani cand vine vorba de decorațiuni.

- Oana Zavoranu a ajuns, in urma cu foarte puțin timp, de urgența la poliție. Vedeta reclama sustragerea de bunuri din fosta ei clinica. Iata declarațiile facute, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show de "Querida"!