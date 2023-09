Stiri pe aceeasi tema

- Vești proaste pentru Andreea Popescu! Baiatul cel mare al vedetei și fiica ei au ajuns la spital, in vacanța. Problemele de sanatate au inceput la puțin timp de cand au ajuns in destinația exotica, motiv pentru care a fost nevoie ca cei doi sa ajunga pe mana medicilor din Filipine. Andreea Popescu nu…

- Andreea Popescu a fost criticata de fani, de curand, dupa ce a plecat in vacanța și a spus ca are ajutor pentru copii. Vedeta spune ca nu s-a ferit niciodata sa recunoasca faptul ca are nevoie de bone, mai ales cand pleaca in vacanța.

- Doi copii din Galați au trait momente cumplite la parcul acvatic din oraș. O fata a intrat nesupravegheata in piscina de adulți și a fost la un pas sa se inece. A fost salvata in ultima clipa.

- Andreea Popescu și soțul ei, Rareș, sunt de-a dreptul curajoși! Cei doi și-au luat cei trei copii și au plecat in vacanța in Filipine. Știm deja ca fosta dansatoare a Deliei și soțul ei sunt mari fani ai calatoriilor și le insulfa și copiilor aceasta pasiune. Fiecare vacanța planificata de Andreea Popescu…

- Anca Serea a ramas singura cu copiii in aceasta perioada, caci Adi Sina, soțul ei, are mai multe cantari și concerte atat in țara, cat și in strainatate. Intr-un interviu pentru Click, vedeta a recunoscut ca nu ii e ușor, a spus ca „nu sunt deloc intr-o perioada foarte buna”. Anca Serea, fosta prezentatoarea…

- Alina Sorescu nu și-a facut planuri de vacanța cu fetițele ei. Artista e inca preocupata de proiectele pe care le are și, intr-un interviu pentru Antena Stars, a recunoscut ca ii e greu sa plece undeva cu micuțele ei deoarece inca e in proces de custodie cu tatal lor, Alexandru Ciucu. Alina Sorescu…

- Din cauza fricii de zbor, Anca Serea e nevoita ca de ani de zile sa calatoreasca doar cu mașina sau doar cu trenul, insa a trecut și prin peripeții in vacanțele pe care le-a avut alaturi de soț și de copii. Vedeta ne-a povestit despre felul in care ea și familia au fost umiliți intr-una dintre vacanțe…

- Anca Serea a dezvaluit ca a avut nevoie de ingrijirile medicilor in trecut. De ce a ajuns vedeta, de urgența, la spital. Cu ce problema s-a confruntat. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.