XTB Trading Masterclass: Cum se prefigureaza urmatoarele 3 luni in context de coronavirus

- Guvernul Italiei pregatește deja ieșirea din Uniunea Europeana, primul pas fiind revenirea la moneda proprie. Poporul italian și oamenii de stat din aceasta țara s-au convins deja de inutilitatea UE, dupa ce au fost lasați sa infrunte cele mai crunte momente ale pandemiei fara niciun fel de sprijin.…

- In ultima perioada, a crescut foarte mult apetitul pentru investitii in Romania si in lume, astfel ca, in 10 zile, XTB Romania a generat cat media lunara in termen de rulaje, depuneri si conturi noi. "Intr-un context economic in care scolile si gradinitele se inchid, evenimentele cu multi…

- Rețeaua de fitness Stay Fit Gym a luat naștere in 2012, odata cu deschiderea primului centru de fitness in București, pe Șoseaua Nicolae Titulescu, zona Basarab. De atunci și pana in prezent, fondatorii lanțului autohton de fitness s-au concentrat pe dezvoltare, iar Stay Fit Gym numara acum 6 centre…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a aparat-o miercuri seara la Digi24 pe Lia Olguța Vasilescu, candidata partidului la Primariei Craiovei, dupa ce a fost intrebat de ce aceasta ar avea eticheta de „PRM-ista lui Dragnea”, potrivit Digi24. „Lia Olguța Vasilescu este colega mea de partid,…

- JTI Romania este „Angajator de top” (Top Employer) pentru al șaptelea an la rand. Certificarea reprezinta o recunoaștere a condițiilor excelente de munca oferite de JTI și a celor mai bune practici in resurse umane, evaluate de Top Employers Institute. „Vreau sa dedic acest premiu important fiecaruia…

- Impactul asupra economiei locale este in prezent nesemnificativ, dar in conditiile in care situatia cu riscuri reale dar si o componenta emotionala importanta s-ar prelungi, am putea vedea o tendinta de limitare a consumului pentru bunuri ne-esentiale, o incetinire a activitatii in sectoare unde prezenta…

- Legaturile dintre Romania si Italia sunt mai stranse decat cele cu orice alta tara care a inregistrat pana acum un numar semnificativ de cazuri de coronavirus, atat din perspectiva a fluxului de persoane, cat si din punct de vedere economic. Asadar, evolutia rapida a epidemiei de coronavirus…

- Motivele deprecierii leului fata de euro sunt in buna masura de ordin extern si tin de aversiunea investitorilor fata de risc, in contextul epidemiei cu noul coronavirus, a declarat, pentru AGERPRES, Claudiu Cazacu, Consulting Strategist la XTB Romania. "Deprecierea pe care o vedem, de…