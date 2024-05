Stiri pe aceeasi tema

- Xonia, pe numele ei real Loredana Sachelaru, este cunoscuta pentru cariera sa muzicala, dar și pentru prezența sa fermecatoare in lumea divertismentului. Nascuta pe 25 iunie 1989, in Melbourne, Australia, intr-o familie de romani, Xonia a reușit sa imbine influențele culturale australiene cu radacinile…

- Prezenta la Curtea de Apel in aceasta dimineața, luni, 20 mai, pentru un nou termen al procesului cu medicul Bogdan Furtuna, cel care a acuzat-o de șantaj, Oana Zavaranu (50 de ani) a luat o decizie uluitoare in sala de judecata! Vedeta și-a concediat avocatul chiar in timpul procesului, potrivit click.ro.…

- Xonia s-a bucurat astazi de victoria pe care a așteptat-o inca de anul trecut! Artista a demonstrat ca nu a consumat niciodata substanțe interzise și a scapat de problemele cu legea. Insa, marea dilema este cum a fost posibil ca ea sa ajunga intr-o nastfel de situație și sa fie acuzata ca a consumat…

- Un tanar de 24 de ani, din comuna Razvad, a facut prapad pe drumul comunal 16, din satul Gorgota, duminica seara! Dupa ce s-a urcat beat crița la volan a lovit numai puțin de cinci mașini pe parcate. Totul s-a petrecut in momentul cand tanarul șofer a pierdut controlul asupra direcției de deplasare…

- Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, și-a facut in urma cu doar cateva luni o schimbare radicala de look. In acest fel, ea a anunțat urmatorul hit din cariera, ”Roșu nuclear” , dar și o noua etapa din viața ei. Vedeta a povestit acum cum a reactionat tatal ei atunci cand a vazut-o.Cea mai mare temere…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat in mare secret. E cea mai noua desparțire din showbiz-ul romanesc. Carmen Grebenișan a confirmat separarea de partenerul ei de viața intr-un InstaStory. Cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate la scurt timp dupa ce s-au casatorit.Vedeta…

- Un barbat de 37 de ani a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de inchisoare. Astfel, inculpatul fiind in stare de ebrietate la volan, și-a condus amicul de pahar la domiciliu, insa, din imprudența, neștiind ca acesta a cazut la sol, l-a calcat cu automobilul, cauzandu-i ultimului vatamare grava a integritații…

- Umilire la Judecatoria Mangalia, in procesul accidentului mortal din statiunea “2 mai”, in anul 2023. Doi tineri au fost accidentati mortal de Vlad Pascu, un tanar de bani gata care conducea un bolid fara drept de a conduce, sub influenta bauturilor alcoolice si drogat! Judecatoarea (Ioana Ancuța Popoviciu)…