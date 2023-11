Stiri pe aceeasi tema

- Marturia unui roman intors din SUA: 'Romania iti ofera sentimentul de acasa si de siguranta!'Un roman care a locuit zece ani in Statele Unite susține ca Romania ,iti ofera sentimentul de acasa si de siguranta".Proaspat revenit in Romania, Albert Cornea a povestit cat de sigura i se pare tara natala…

- Un fost jucator al lui Dinamo a povestit culisele transferului la clubul din Ștefan cel Mare, care a platit pentru el doua milioane de euro. Acesta a dezvaluit ca inaintea meciurilor importnate Cristi Borcea il lua la el acasa sa doarma. Cum a fost convins sa joace la Dinamo In anul 2008, la 19 ani,…

- Canoistul Serghei Tarnovschi s-a intors in țara cu medalia de bronz cucerita la Campionatele Mondiale de caiac-canoe de la Duisburg, Germania, dar și cu biletul de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Sportivul a fost intimpinat pe Aeroportul Internațional Chișinau de Secretarul de Stat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 69 ani, disparuta din Timișoara. In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, TALASMAN ION ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz, din Timisoara intr-o…

- Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani, din Filipeni, care a disparut de acasa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Minora se numeste Bargu Maria-Antonela, a plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Aceasta are o inaltime de aproximativ 1,65 metri, greutatea…

- Casandra, fetița de 8 ani din Telciu a trecut cu bine peste operația de amputare a piciorului drept. Mai urmeaza multe tratamente și investigații, dar și proteze la picior, astfel ca e nevoie de suportul nostru. La inceputul anului 2020, Casandra- care pe atunci avea doar 5 ani- a primit o veste crunta.…

- O femeie a fost acuzata ca a pus in bautura unui barbat spray pentru gandaci, dupa ce s-au intalnit la un bar, scrie Mirror.co.uk. Veronica Cline, in varsta de 29 de ani, a fost acuzata de otravire dupa ce poliția a fost chemata la o proprietate din Florida, la primele ore ale dimineții de vineri,…