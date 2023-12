Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez, Xi Jinping, s-a intalnit joi la Beijing cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, a informat agentia oficiala de presa Xinhua, citata de AFP. Cei doi lideri europeni se afla la Beijing pentru un summit intre Uniunea…

- Liderii Uniunii Europene, inclusiv șefii Consiliului European și ai Comisiei Europene, Charles Michel și Ursula von der Leyen, precum și șeful diplomației europene, Josep Borrell, vor vizita Beijingul peste o saptamina. Unul dintre subiectele discuțiilor cu președintele chinez Xi Jinping va fi furnizarea…

- Trei zile va sta președintele Klaus Iohannis in vizita oficiala din Dubai, la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice COP28, potrivit anunțului facut public de Administrația Prezidențiala vineri, 1 decembrie.Dupa recepția de Ziua Naționala de la Palatul Cotroceni, care spre deosebire…

- Președintele SUA se intalnește cu liderii UE pentru a discuta crizele mondiale și relațiile economice dintre cele doua parți, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Președintele SUA Joe Biden ii va primi vineri pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe președintele Consiliului European,…

- Competența in materie de politica externa este exclusiva a statelor membre și, ca atare, guvernele UE sunt cele care stabilesc poziția Uniunii Europene in acest domeniu, nicidecum Comisia Europeana. Dupa o saptamana de neliniște crescanda in diferite capitale europene din cauza poziției președintei…

- Președintele SUA, Joe Biden, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, se vor intalni la sfarșitul lunii octombrie pentru a rezolva disputa bilaterala privind tarifele la oțel. Liderii UE vor merge sa se intalneasca cu Biden in SUA la…

- Discutiile au facut parte dintr-un dialog la nivel inalt UE-China, coprezidat de vicepremierul Chinei Zhang Guoqing si de vicepresedintele Comisiei Europene pentru Valori si Transparenta Vera Jourova, primul dialog de acest tip in ultimii trei ani, a anuntat Comisia Europeana. Intalnirea are loc pe…

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, l-a catalogat vineri pe președintele chinez Xi Jinping drept "dictator", subliniind inca o data sprijinul guvernului de la Berlin pentru Ucraina, scrie Politico."Vom susține Ucraina atat timp cat va fi nevoie", a declarat Baerbock pentru Fox News, intrebata…