Stiri pe aceeasi tema

- Agenția rusa antidoping (RUSADA) nu va face publice rezultatele anchetei privind testul pozitiv al patinatoarei olimpice Kamila Valieva „pentru a proteja interesele patinatoarei”, a anunțat vineri (21 octombrie) agenția. Agenția antidoping din Rusia spune ca nu va face publice rezultatele anchetei privind…

- Fostul președinte chinez, Hu Jintao, a fost escortat in mod neașteptat la ieșirea de la ceremonia de inchidere a unui congres al Partidului Comunist aflat la putere, sambata. Hu, in varsta de 79 de ani, predecesorul imediat al lui Xi Jinping, era așezat la stanga lui Xi. El a fost scos de pe scena din…

- Autoritațile de la Beijing au indepartat bannere de protest de pe un pasaj suprateran din oraș, potrivit unor imagini care au circulat pe scara larga pe rețelele de socializare joi (13 octombrie), cu doar cateva zile inainte de inceperea Congresului Partidului Comunist. Bannerele aveau inscripționate…

- Guvernul local din provincia insulara Hainan din sudul Chinei, care sufera o recrudescența a COVID-19, a luat masuri specifice pentru a limita raspandirea in continuare a virusului și pentru a asigura aprovizionarea suficienta cu produse de prima necesitate. Insula chineza Hainan s-a transformat dintr-un…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, anunța controale la influencerii care obțin venituri de pe rețelele sociale. „Probabil ca luna viitoare, la conferința de presa, o sa va dam cateva exemple in care incercam sa facem verificari de aceasta natura. Adica cei care obțin venituri din aceste noi profesii, vrem sa…

- Cel puțin noua persoane au fost ucise in centrul statului indian Madhya Pradesh dupa ce un spital a luat foc. Printre victimele incendiului care a izbucnit in secția de terapie intensiva a spitalului New Life din orașul Jabalpur se numara cinci pacienți și trei lucratori ai spitalului, a anunțat presa.…

- Congresul american a votat, in prima lectura, interzicerea pustilor de asalt, arme semi-automate aflate in centrul mai multor crime care au socat Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.Textul, sustinut de presedintele democrat Joe Biden, a fost adoptat de Camera Reprezentantilor cu 217 voturi…

- Peste 75.000 de rusi au fost ucisi sau raniti in razboiul din Ucraina, a declarat, pentru CNN, o membra democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Elissa Slotkin.Ea a facut aceasta declaratie dupa un briefing clasificat cu oficiali ai administratiei presedintelui american Joe Biden.„Au fost informati…