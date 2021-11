Stiri pe aceeasi tema

- Grupa de fete al carei mentor este, anul acesta, Florin Ristei, va trai emoțiile Bootcamp-ului astazi, de la ora 20.30, la Antena 1. Unsprezece locuri au fost ocupate chiar din timpul audițiilor, juratul fiind...

- Ultima etapa de audiții din cel de-al zecelea sezon X Factor a adus concurenți noi in show. Cu toate ca Ștefan Banica și Florin Ristei au primit in echipele lor 3 noi concurenți, toți jurații au fost...

- Ana Maria Mustia este studenta care a dat frau liber emoțiilor pe scena „X Factor”, in aceasta seara de la 20:30, la Antena 1. Ștefan Banica a fost impresionat de vocea concurentei. In ediția din aceasta seara, pe scena „X Factor” va urca o concurenta ce și-a gasit refugiul in muzica. Tanara, studenta…

- Andrei Duțu merge direct in Bootcamp dupa ce a reușit sa-i impresioneze pe Delia, Ștefan Banica, Florin Ristei și Loredana cu interpretarea piesei All I Want de la Kodaline. Iata cum a sunat prestația lui și ce i-au zis jurații de la X Factor 2021 sezon 10.

- Perseverența, ambiția, dar și studiul și-au dovedit utilitatea in cazul unei concurente care a participat in primul sezon X Factor, fara rezultate notabile, dar care seara trecuta a primit fara mari emoții un loc in grupa Loredanei. Lavinia Lacatuș a revenit la X Factor la zece ani dupa prima incercare,…

- Florin Ristei și-a bagat in spaima fanii dupa ce aceștia au observat ca artistul nu a mai aparut in emisiunea ”Neatza cu Razvan și Dani”. Astfel, pentru a-i liniști pe internauți, Florin a facut o postare pe InstaStory in care și-a anunțat urmaritorii ca a fost infectat cu COVID-19, marturisindu-le…

- Juratul X Factor Ștefan Banica se dovedește a fi extrem de exigent in alcatuirea grupei de Baieți al carei mentor va fi in cel de-al zecelea sezon, care continua vineri, de la 20.30, la Antena 1. Primele audiții au fost cu emoții pentru juratul Ștefan Banica, mentorul grupei de Baieți in cel de-al zecelea…

- Florin Ristei și Naomi Hedman s-au logodit in secret in luna decembrie a anului trecut, dar abia in iulie s-a aflat public ca și-a cerut iubita, cea pe care a cunoscut-o la „X Factor”, in casatorie. Acum, intr-un interviu pentru viva.ro, cantarețul și artista fac dezvaluiri din culisele relației lor.…