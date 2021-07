X Ambassadors a lansat piesa “OKAY” Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un final trupa sustine ca totul va fi bine, chiar daca in unele momente lucrurile par scapate de sub control. Pentru sustinerea noului album, trupa va pleca intr-un turneu in Europa si America de Nord, unde va sustine 34 de concerte in doi ani. X Ambassadors a debutat in anul 2015, cu albumul “VHS”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

