- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa, duminica, in prima runda a turneului WTA de la New Haven (Connecticut), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, in timp ce Ana Bogdan a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu. Begu (27 ani, 55 WTA) a fost intrecuta de…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ajuns in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la New Haven (Connecticut), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut de rusoaica Ana Blinkova, sambata, cu 6-3, 6-0.

- Simona Halep, 1 WTA, și-a aflat vineri seara tabloul de la urmatorul turneu la care participa, cel de la New Haven, care incepe luni. Jucatoarea noastra e principala favorita a turneului din Connecticut, pe care l-a caștigat in 2013 și la care revine dupa 4 ani. ...

- Simona Halep va evolua direct in turul doi, iar meciul care ii va decide adversara va fi intre doua jucatoare din calificari. Pe partea de tablou a lui Halep este si Irina Begu, numarul 55 mondial, care va juca in prima runda cu favorite 6, sportiva australiana Ashleigh Barty, locul 16 WTA,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, ar putea juca impotriva conationalei sale, Irina Begu (55 WTA), in turul al doilea al turneului WTA de la Cincinatti (13-19 august), dotat cu premii totale in valoare de 2.874.299 dolari, daca aceasta din urma va reusi sa treaca de o jucatoare…

- Nebunia Simonei Halep. A ”zburat” pe circuitul lui Titi Aur cu 200 km/ h! A marturisit ca a luat permisul abia din a treia incercare. Simo, look nou! Simona a facut spectacol pe circuit. Ea a marturisit ca-i place la nebunie viteza, iar miercuri a a zburat intr-o mașina de peste 500 de cai putere!…

- Petre Apostol Desi a fost eliminata de pe tabloul principal de la simplu la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, care a inceput luni, in Marea Britanie, jucatoarea prahoveana Ana Bogdan isi continua evolutia pe iarba londoneza, in proba de dublu. Sportiva din Sinaia, care ocupa pozitia a 59-a in ierarhia…