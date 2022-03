Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii turneului de la Miami au anunțat programul zilei de sambata, una in care Irina Begu va juca in turul trei al competiției de categorie WTA 1000. Sportiva noastra o va intalni pe Aliaksandra Sasnovich.

- Surpriza zilei la turneul de la Miami a fost furnizata de Beatriz Haddad Maia. Jucatoarea din Brazilia s-a calificat in turul trei al competiției de categorie WTA 1000 dupa ce a invins-o pe Maria Sakkari, una dintre cele mai in forma jucatoare din circuit.

- Sorana Cirstea a fost eliminata de la turneul de tenis de la Miami, fiind invinsa la debutul ei in competiție de jucatoarea chineza Shuai Zhang (43 WTA), in doar 55 de minute, cu un categoric 1-6, 1-6, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Emma Raducanu (19 ani, 13 WTA) nu se regasește in 2022. Britanica a fost eliminata inca din turul II la Miami, dupa o infrangere in trei seturi suferita in fața cehoaicei Katerina Siniakova (25 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 5-7. Dupa parcursul magistral de la US Open, turneu pe care l-a caștigat fara…

- Irina Begu (31 de ani, 70 WTA) a produs surpriza și a invins-o pe Aryna Sabalenka (23 de ani, 5 WTA) in turul doi al turneului de categorie 1000 de la Miami, scor 6-4, 6-4. In fața principalei favorite de la turneul american, Irina Begu a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei. Primul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 de ani, locul 27 WTA) a fost invinsa, luni, in primul tur al Qatar Open, cu scorul de 6-4, 6-3, de jucatoarea franceza Caroline Garcia (locul 76 WTA), beneficiara a unui wild card. Meciul a durat o ora si 33 de minute Garcia va evolua in turul al doilea…

- Manchester United a fost eliminata, vineri seara, in turul patru al Cupei Angliei. Ronaldo și compania au pierdut la loviturile de departajare, scor 1-1, 7-8 (d.p.) in fața lui Middlesbrough, formație din liga secunda. Lusitanul a ratat un penalty in timpul regulamentar. Cu toate ca Ralf Rangnick a…

- Anca Alexia Todoni, în vârsta de 17 ani, a fost eliminata, luni, în al doilea tur al turneului de juniori al Australian Open. Sportiva din România a fost învinsa cu scorul de 7-6 (2), 6-2, de rusoaica Ksenia Zaiteva, cap de serie numarul 3.Sportiva de la…