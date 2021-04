WTA Madrid: Simona Halep vs Sara Sorribes Tormo, în primul tur (în jurul orei 15:00) Simona Halep debuteaza vineri la turneul de la Madrid. A treia favorita a competiției de categorie "WTA 1.000" se va duela în primul tur cu iberica Sara Sorribes Tormo (46 WTA). Partida dintre cele doua va fi a treia de pe terenul Manolo Santana, va începe undeva în jurul orei 15:00 și va fi LiveText pe HotNews.ro.



Programul zilei pe terenul Manolo Santana

*primul meci începe la ora 12:00



Aryna Sabalenka (5) vs Vera Zvonareva

Misaki Doi vs Naomi Osaka (2)

Simona Halep (3) vs Sara Sorribes Tormo

Karolina Pliskova (6) vs Cori Gauff

Sursa articol: hotnews.ro

